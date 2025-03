Falsità in atti: quando si configura il falso innocuo

Reati contro la fede pubblica - Falso ideologico - Falso innocuo - Configurabilità.

La falsità ideologica di un atto assume i contorni del cosiddetto “falso innocuo” solo qualora l’infedele attestazione sia del tutto irrilevante per la significatività dell’atto, tanto da non produrre effetti documentali. In definitiva, il falso innocuo può configurarsi esclusivamente quando l’atto sia irrilevante dal punto di vista probatorio.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 11-03-2025, ...