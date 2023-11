Il Fondo Arcadia Sustainable III acquisisce il 75% del capitale sociale di KEP s.r.l.: tutti gli advisor

Marina Balzano, Luca Fossati, Francesco Selogna









Arcadia SGR avvia l’operatività del suo terzo fondo di Private Equity, Arcadia Sustainable Capital III (“ASC III”). con l’acquisizione del 75% di KEP Italia dalle fondatrici Lelia Polini e Bianca Collet-Serret, che manterranno il restante 25% della Società e ne supporteranno i progetti di sviluppo e consolidamento.



Gli studi Legali:



Un team multidisciplinare di Carbonetti e Associati ha dato supporto legale alle operazioni per Arcadia SGR, il team è guidato dal partner Francesco Selogna e composto dagli avv.ti Annateresa Chimenti, Francesco Cartabia, Paola Primerano e Andrea Ambrosino. Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito per Arcadia SGR gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Luca Fossati e l’associate partner Giovanni Cereda.



Le società venditrici sono state assistite dallo studio Galante, con gli avv.ti Giuseppe Galante e Oliviero Galante e dallo studio Zotti con il dott. Fabio Zotti.



Il finanziamento a servizio dell’acquisizione è stato messo a disposizione da illimity Bank S.p.A. e illimity SGR S.p.A. in qualità di società di gestione del risparmio del fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato denominato “illimity Selective Credit”, entrambi assistiti dallo studio Orrick, con un team coordinato dalla partner Marina Balzano e composto dall’associate Leopoldo Esposito e dalla trainee Camilla Rinaldi.



Fineurop Soditic ha assistito Arcadia quale advisor finanziario con un team composto da Umberto Zanuso, Francesco Panizza e Giovanni Fanfani.