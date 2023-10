Il fondo IPO CLUB 2, promosso da Azimut ed Electa Ventures, realizza il primo investimento a poche settimane dal First Closing, acquisendo una partecipazione di minoranza in C-Med Aesthetics S.P.A..

Simone Strocchi









Electa Ventures, advisor strategico del fondo chiuso alternativo IPO CLUB 2 (il “Fondo), è entusiasta di annunciare il closing della prima operazione, in perfetta linea con la sua missione di investimento: in data 20 ottobre il Fondo, per il tramite del veicolo IPOC 7, ha acquisito una partecipazione del 10% nel capitale sociale di CMED Aesthetics S.p.A. (“CMED”), società farmaceutica pisana di prima generazione. L’operazione avviene a poche settimane dal first closing di IPO CLUB 2, il quale, tra la propria dotazione e i co-investimenti dei sottoscrittori, potrà mettere a disposizione dell’imprenditoria italiana circa 500 milioni di Euro nei prossimi anni.



Fondata nel 2017 dai giovani imprenditori Andrea Malventi e Carlo Michelini, CMED è un’azienda italiana innovativa e ad elevato potenziale, specializzata in R&D, produzione e commercializzazione mondiale di dispositivi medici dermatologici ad uso professionale, il cui capitale umano è quasi interamente composto da laureati under 40. L’investimento di IPO CLUB 2 con Electa Ventures è finalizzato a sostenere nel medio-lungo periodo la crescita domestica ed internazionale del promettente gruppo CMED, contemplando tra le possibilità evolutive anche quella della sua quotazione tramite una formula di pre-book promosso da Electa, a partire del terzo anno dall’investimento.



Andrea Malventi e Carlo Michelini, fondatori di CMED Aesthetics; dichiarano: “Siamo molto contenti di questa partnership con Electa e IPO CLUB 2, che corona anni di intenso lavoro da parte di tutto il nostro team e di conquista di importanti risultati crescenti a livello globale. Siamo convinti che questa nuova sinergia possa essere un booster per il prosieguo del nostro percorso di crescita internazionale e sostegno per le nuove sfide che affronteremo insieme”.



Simone Strocchi (FOTO ALLEGATA), Fondatore e Managing Partner di Electa Ventures, sottolinea: “E’ grande la soddisfazione di investire al fianco di giovani e brillanti imprenditori come Andrea e Carlo, a sostegno della crescita della loro azienda, qualificata da un patrimonio scientifico davvero unico. Da oggi uniamo competenze, determinazione e passione per sviluppare ed esprimere le grandi potenzialità di C-MED”. Giorgio Medda, Amministratore Delegato di Azimut Holding, aggiunge: “IPO CLUB 2 realizza il primo investimento a pochissima distanza dalla raccolta dei capitali. Un ottimo avvio per la riedizione di IPO Club, che rappresenta un partner stabile, capace di affiancare selezionate imprese italiane che primeggiano in settori all’avanguardia, offrendo loro anche la possibilità di un percorso personalizzato e certo di accesso e sviluppo sui listini”.



IPO CLUB 2 è la “nuova generazione” del fondo di successo IPO CLUB, nato nel 2017 dalla partnership tra Azimut ed Electa Ventures, che ha realizzato - tra gli altri - investimenti cornerstone in alcune delle quotazioni riservate promosse da Electa con le sue innovative formule di pre-book, tra le quali PharmaNutra, Digital Value e Magis. Anche questa volta, il primo investimento del Fondo è nel settore farmaceutico, in partnership con imprenditori toscani di prima generazione.



Nell’operazione IPO CLUB 2 ed Electa sono stati assistiti dallo Studio Pedersoli, da OC&C e TFP Associati; i soci di CMED sono stati assistiti dallo Studio Mazzoleni, Saita & Partners.