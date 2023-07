Il Fondo Monviso, gestito da Investire SGR, cede a Tel Aviv Investimenti nel centro di Milano

Il Fondo Monviso, gestito da Investire SGR, perfeziona la vendita a Tel Aviv Investimenti di un iconico asset di circa 5.800 metri nel centro di Milano, poco distante dal Duomo, recentemente ristrutturato, a prevalente destinazione alberghiera, gestito dal Gruppo Starhotels, che ospita i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand, la nuovissima appendice extended stay dell'iconico Starhotels Rosa Grand, oltre a diverse attività commerciali, gestite principalmente da brand della ristorazione, sulla via pedonale che si collega a Corso Vittorio Emanuele.









Si tratta della prima operazione conclusa dal Fondo Monviso, istituito da Investire SGR lo scorso dicembre nonchè la principale recente operazione in Italia di Tel Aviv Investimenti, guidata dall'amministratore unico dott. Mariano Alessandro Bedoni, che conferma l'interesse degli investitori internazionali su posizioni centrali a Milano nel segmento core – core plus.

Il Fondo Monviso è stato assistito dall'avvocato Veronica Vitiello (in foto), partner dello Studio Legale Cappelli RCCD, con gli associates Michael Panfili e Jacopo Gentili. CBRE, leader globale nei servizi e negli investimenti in commercial real estate, ha agìto quale advisor del venditore. Hanno seguito la transazione il team Retail Investment Properties e il team Hotels Investment Properties, guidati, rispettivamente, da Francesca Brunetti e Domenico Basanisi.

Tel Aviv Investimenti è stata assistita dall'avvocato Darya Kondratyeva , socio fondatore dello Studio Legale Kodalex. Frimm Academy Milano, punto cardine nel Luxury Real Estate per gruppo Frimm, ha agito come advisor commerciale per l'acquisto di questo prestigioso asset. Hanno lavorato in prima linea per il buon esito della trattativa i broker Giuliano Tito e Marco Pellero.