Il fondo perdite delle società partecipate e la quantificazione dinamica dell’accantonamento

Con riferimento alle società partecipate dagli enti locali il Tusp impone agli enti partecipanti di costituire, a fronte di un risultato di esercizio negativo, un apposito fondo perdite. Per quanto attiene alla quantificazione delle somme da accantonare «il legislatore non fa cenno ad alcuna stima o valutazione quali-quantitativa da parte dell’ente o ad un importo minimo di legge non lasciando spazio all’amministrazione di decidere in via autonoma e discrezionale il grado di prudenza da adottare ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi