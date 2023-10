Il Gruppo Sesa acquista una partecipazione di controllo di Soft System S.r.l, assistita da GOP

Federico Dettori, Rodrigo Boccioletti









Il Gruppo Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquistato – tramite la sua controllata totalitaria Var Group S.p.A - una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale di Soft System S.r.l, assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.



Soft System, con sede a Pordenone, opera nel settore dello sviluppo ed offerta di software, applicazioni verticali e sistemi integrati per il segmento Small and Medium Enterprise. La società offre soluzioni gestionali modulari che consentono di digitalizzare i processi ed efficientare la gestione aziendale, opera su tutto il territorio italiano, con un focus particolare nell’area del Triveneto.



L’operazione di partnership si inserisce in una strategia più ampia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia italiana, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni. Var Group amplia ulteriormente la propria offerta di Soluzioni Software e di Vertical Applications Proprietarie, con coverage dei principali distretti del Made in Italy.



Il Gruppo Sesa ha operato attraverso il team interno composto da Elisa Gironi, M&A and Corporate Governance Director e Virginia Barni, Corporate M&A and Legal Manager.



GOP ha assistito Soft System S.r.l. e i soci di questa con un team composto dal partner Federico Dettori (a sinistra) e dal counsel Rodrigo Boccioletti (a destra).



Carlo Conti ha agito in qualità di financial advisor.