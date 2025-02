Il gruppo Wide acquisisce GEAS Sanità. Gli advisor

Giulia Bianchi Frangipane, Stefano De Conciliis, Emanuele Grippo, Giovanni Gila

Wide Group, società italiana di brokeraggio assicurativo, ha annunciato l’acquisizione di GEAS Sanità, realtà attiva a Roma e Milano, specializzata nella tutela delle strutture sanitarie, dei professionisti sanitari e degli enti religiosi.

BonelliErede ha assistito Wide Group con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto, per i profili corporate, dagli associate Stefano de Conciliis e Daniela Archi, e da Francesca Rusconi, per i profili regolamentari assicurativi dal partner Stefano Micheli, leader del Focus Team Assicurazioni, dall’associate Francesco Faccendini e da Matteo Furlani, nonché, per i profili labour, dalla partner Antonella Negri, dal senior associate Didier Montingelli e dall’associate Anna Bonatti. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dal legal specialist Nicolò Vallefuoco e dalla legal analyst Federica Ciccarelli.

Per gli aspetti finanziari, fiscali e payroll, Wide Group è stata assistita da PWC, con un team guidato dal partner Luca Faieta e composto da Francesco Muscari Tomajoli e Alessio Lucrezio per i profili finanziari, da Elena Robicci, Silvia Agostinetto e Paolo Fumagalli per i profili fiscali, e da Marzio Scaglioni e Antonio Giardina per i profili payroll.

Gianni & Origoni ha assistito i venditori con un team guidato dal partner Emanuele Grippo e composto, per i profili corporate, dall’associate Giovanni Gila e, per i profili labour, dall’associate Alessia Zorattini.