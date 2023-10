Il lavoratore in malattia può chiedere le ferie per interrompere il periodo di comporto a cura della Redaizione Diritto









Lavoro - Periodo di comporto - Superamento - Approssimarsi della fine della malattia - Periodo di ferie - Richiesta - Obbligo del datore - Motivazione - Sussiste.

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta...