Processo 231 e revisione della sentenza penale irrevocabile per contrasto tra giudicati

Responsabilità amministrativa degli enti - Patteggiamento - Illecito amministrativo ex art. 25 septies, comma 3, D.lgs. n. 231/2001 - Assoluzione dell’apicale per il delitto ex art. 590, comma 3 , cod. pen. – Sentenza irrevocabile - Istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a cpp - Contrasto tra giudicati - Rigetto dell’istanza - Illegittimità - Annullamento con rinvio - Fattispecie relativa a lesioni colpose da infortunio sul lavoro

Deve essere accolta la richiesta di revisione della...