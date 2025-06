Il notaio Alessandra Mascellaro eletta Presidente del Comitato Regionale Notarile Lombardo

Alessandra Mascellaro

Alessandra Mascellaro, Notaio in Como, è la nuova Presidente del Comitato Regionale Notarile Lombardo, organismo che rappresenta i notai della Lombardia.

Dopo aver concluso due mandati come Consigliere Nazionale del Notariato, Alessandra Mascellaro rappresenterà l’associazione regionale che riunisce tutti i Consigli Notarili Distrettuali della Lombardia (per un totale di 8 distretti), subentrando a Enrico Maria Sironi, Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

A comporre la giunta esecutiva, sono stati nominati quale Vice Presidente-Segretario, Paola Cavandoli, notaio in Mantova, ed Enrico Masini, notaio in Peschiera Borromeo, come Tesoriere.

“Desidero ringraziare i Presidenti che, con questa nomina, hanno voluto confermarmi la loro fiducia” - commenta Alessandra Mascellaro. “Mi impegnerò nel proseguire l’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, mettendo a disposizione della mia regione dedizione e spirito di servizio, che da sempre sono stati i connotati principali delle attività che ho svolto a favore del Notariato e della società”.

Il Comitato Regionale Notarile Lombardo ha la funzione di coordinare e supportare l’attività dei singoli distretti, promuovendo il dialogo con le Istituzioni e con le altre realtà socio-economiche e favorendo, in genere, l’efficienza del servizio notarile stesso.