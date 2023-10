Il nuovo corso di SAIT: aumento di capitale e nuovo piano industriale per il rilancio C Capital passa dal 70 al 95% dell’assetto azionario

È stato approvato negli scorsi giorni il nuovo piano industriale di ristrutturazione e sviluppo di SAIT srl, l’unica azienda in Italia che da oltre 40 anni progetta e realizza internamente tutti gli elementi essenziali per generatori di vapore e bruciatori industriali.



Acquisita nel giugno 2022 da C Capital, SAIT si appresta ad un vero rilancio, sostenuto in primis da Marco Vezzoli, ingegnere con 30 anni di esperienza sul campo, che entra come nuovo Direttore Operations. Vezzoli guiderà la riorganizzazione interna delle diverse funzioni aziendali, la valutazione ed il consolidamento dei rapporti con i fornitori, l’ottimizzazione dei costi di produzione con sinergie derivanti da collaborazioni con le altre controllate della società di investimento e il trasferimento della produzione nel nuovo sito produttivo a Fontignano, (PG).



Per sostenere la crescita, è stato deliberato e sottoscritto un aumento di capitale da parte C Capital che porta così la sua partecipazione azionaria dal 70% al 95%, sottoscrivendo anche una parte dell’inoptato dei soci di minoranza.



“E’ il momento di permettere a SAIT di sostenere la sua meritata ripartenza” commenta Leonardo Passaghe, Amministratore unico di SAIT. “Stiamo investendo in prodotti innovativi, estremamente competitivi in questa congiuntura economica e nel contempo stiamo lavorando, con il nostro team di R&D, nello sviluppo di nuove aree di business. Il tutto passa da una completa riorganizzazione commerciale sostenuta da nuovi investimenti da traguardare nel prossimo triennio nell’internazionalizzazione verso i mercati europei e del far-east. Insomma, un piano articolato e ambizioso per il quale ci sentiamo assolutamente pronti e che senza il sostegno di un partner illuminato come C Capital non sarebbe stato possibile”.



La produzione SAIT comprende bruciatori industriali, generatori di vapore, quadri di controllo, automazione, analisi e distribuzione, sia in contesti di nuove applicazioni che per impianti esistenti. L’azienda fornisce anche assistenza pre e post vendita e progettazione di impianti.



Nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale, SAIT è stata assistita dallo Studio Legale PEDERZOLI & SAMBIN in qualità di advisor legale mentre lo Studio M&M Consulting ha agito quale advisor fiscale.



SAIT srl



SAIT è la sola azienda italiana che progetta e realizza internamente tutti gli elementi essenziali di un generatore di vapore. La sua produzione comprende bruciatori industriali, generatori di vapore, quadri di controllo, e la loro automazione, analisi e distribuzione. Nata a Chiuduno nel 1975, SAIT ha visto l’acquisizione da parte di C Capital nel 2022, con una quota arrivata, a novembre 2023, al 95% dell’assetto azionario.