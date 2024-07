IL PASSAGGIO AL NUOVO ADS - Con la novella del 2004 innovate le regole per interdetti e inabilitati

La legge 6/2004 ha modificato le norme del Codice civile relative all’interdizione e all’inabilitazione e ha posto le tre procedure in connessione. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti. Si attribuisce al giudice investito del procedimento di interdizione o inabilitazione il potere, anche officioso, di avviare il procedimento di nomina dell’amministrazione di sostegno qualora all’esito dell’istruttoria espletata siano insufficienti i presupposti per le misure più drastiche e penalizzanti