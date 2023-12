L’Associazione Azione Legale presenta il secondo seminario del nuovo ciclo di eventi in presenza e in videoconferenza dal titolo “ IL PRIMO ANNO DELLA RIFORMA CARTABIA NELL’AMBITO CIVILE: PRIME IMPRESSIONI E APPLICAZIONI ”.



Durante il seminario si discuterà delle novità in tema di giustizia, dalla carenza di organico all’equo compenso. Si tratteranno quindi le novità in tema di rito locatizio, dalla riforma Cartabia alle indicazioni in tema di contributo unificato. A tal proposito di affronteranno i nuovi giudizio di cognizione, rito semplificato ex art. 281 decies cpc e il processo del lavoro, per concludere con le novità in tema di esecuzioni immobiliari.



Il seminario si terrà a Roma il prossimo 19 dicembre dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori . L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.



Media Partner il Gruppo 24 ORE

