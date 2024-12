IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE - Al giudice il controllo di tutto l'iter per approdare alla prima udienza

Nonostante le intenzioni del legislatore non possano non essere condivise e apprezzate, non si può neppure tacere che - ovviamente - l'eventuale inerzia del giudice istruttore comporta inevitabilmente la stasi del processo pendente, in relazione alla quale le parti (e soprattutto quella che ha interesse alla più rapida definizione del giudizio) sono prive di qualsiasi forma di tutela