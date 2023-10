Il programma anonimizza i documenti ma conserva i dati di base di Valentina Maglione

In arrivo un nuovo programma per pseudoanonimizzare i documenti, che non si limita, cioè, a eliminare i dati personali, ma li sostituisce con parole o locuzioni per mantenere le informazioni di base. Ci sta lavorando Smartlex, la Srl spin off del Lider-Lab della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che ha già sviluppato un prototipo; l’obiettivo è rendere disponibile il prodotto vero e proprio nel 2024.

L’Ateneo dal 2019 ha avviato un progetto di giustizia predittiva con i Tribunali di Genova e Pisa...