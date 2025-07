Vertice della Cassazione, D’Ascola in pole

Cassazione, D’Ascola in pole

Nella corsa alla successione di Margherita Cassano, in pensione dal 9 settembre, al vertice della Cassazione la spunta, per ora, l’attuale presidente aggiunto Pasquale D’Ascola. Ieri pomeriggio la Quinta commissione del Csm ha votato sulle proposte da presentare al plenum già convocato per il 5 settembre con la presidenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. D’Ascola ha ottenuto i voti del laico in quota Italia Viva Ernesto Carbone e dei togati Maurizio Carbone di Area...