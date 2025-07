LA SETTIMANA NELLE CORTI - Nuovo processo per vertici Bpel, sanzioni Consob non sono tardive

Errori medici, sentenza nulla se la Ctu non è collegiale. Collegi sindacali, la riforma della responsabilità esclude il dolo. Vendita prodotti difettosi senza restituzione prezzo o sostituzione, pratica commerciale aggressiva. Non è marchio distintivo il segno "I" seguito da un cuore rosso apposto su magliette. Sono alcuni dei temi affrontai in settimana dai giudici nazionale ed europei

Con quattro sentenze fotocopia (nn. 18334, 18335¸18337, 18338) la Cassazione rinvia alla Corte di appello per un nuovo giudizio, i vertici di una Banca Popolare sanzionati dalla Consob (con delibera del luglio 2017) per aver violato le regole del Tuf in materia Opa di strumenti finanziari (emessi tra il 2012 e il 2013), in particolare per omissioni nel Prospetto informativo.

Errori medici, sentenza nulla se la Ctu non è collegiale

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, se la consulenza tecnica sulla cui base il giudice fonda ...