Legge italiana sullo spazio, un modello se l'attuazione sarà efficace e concreta

Dopo tanti anni di attesa, finalmente l'Italia si è dotata di una legge in materia di "economia dello spazio" che, in modo sistematico, detta la disciplina fondamentale relativa all'intero spettro delle attività nazionali, pubbliche e private, rivolte allo spazio extra-atmosferico. Secondo il professor Giulio M. Salerno il nostro Paese si è voluto porre in una posizione avanzata rispetto ad altri Stati: è stato definito un assetto legislativo che potrebbe essere un punto di riferimento, un modello, per la stessa Unione europea, ma i buoni propositi devono essere accompagnati dal concretizzare gli obiettivi nella fase attuativa della norma.