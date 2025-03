Il regime sanzionatorio per “abusi edilizi sopravvenuti” si applica anche alle autonomie speciali L’articolo 38 del Tu protegge interessi di primaria importanza e di segno unitario, pertanto alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome non è dato introdurre ulteriori criteri di valutazione dell’impossibilità di ripristino né graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato