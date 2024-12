IL RICORSO PER CASSAZIONE - Procedimento accelerato, non serve la procura speciale

Il correttivo, come chiarito dalla Relazione illustrativa, «recependo l'osservazione n. 14 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, interviene sull'articolo 380-bis, al fine di eliminare la necessità, per il difensore che richiede alla Corte di cassazione la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale, al fine di non aggravare la parte e il suo difensore».