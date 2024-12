IL RICORSO PER CASSAZIONE - Rinvio pregiudiziale: un appeal confermato dalla giurisprudenza

Alla luce delle considerazioni che precedono e poiché il cosiddetto "correttivo" incide soltanto su alcune delle molte novità introdotte dal Dlgs n. 149/2024, nel trattare ora le disposizioni relative al ricorso per cassazione, è giocoforza dedicare una attenzione maggiore rispetto a quanto si sia fatto in precedenza all'esame della giurisprudenza formatasi negli scorsi mesi di vigenza delle nuove disposizioni.

Tra tutte le novità della riforma Cartabia quasi certamente quelle dedicate al giudizio di legittimità sono quelle che hanno ricevuto le applicazioni giurisprudenziali più pubblicate nelle riviste giuridiche. Questo "primato" è facilmente spiegabile in considerazione della generale attenzione riservata alla giurisprudenza di legittimità non soltanto dagli studiosi, ma anche dal medesimo ordinamento giuridico: come ben noto, infatti, per assicurare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione...