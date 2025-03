Il rinvio pregiudiziale in Cassazione diventa diritto vivente

Due anni di rinvio pregiudiziale in cassazione: un bilancio.

La discussione pubblica sui temi della giustizia è preziosa e feconda perché il confronto dialettico, anche al di fuori delle Aule parlamentari, consente di mettere meglio a fuoco priorità e contenuti di possibili riforme e, allo stesso tempo, di approfondire il quadro dei principi invalicabili che perimetrano la discrezionalità del legislatore.

Talvolta, però, la discussione si trasforma in occasione per contrapposizioni radicali, come accade...