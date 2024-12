IL RITO SEMPLIFICATO - Ritocchi al rito semplificato per conquistare un nuovo appeal

Nel complesso, la trama di modifiche va senza ombra di dubbio salutata con favore: interventi che attestano un "legislatore consapevole" dei problemi, dei dubbi e delle necessità di un rito che, nonostante ripetuti interventi, continua a non avere quel "successo" che da molto tempo si aspetta

Il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (cosiddetto "corettivo Cartabia") è lo strumento prescelto dal legislatore per introdurre norme modificative o integrative della cd. Riforma Cartabia, approdata nelle aule giudiziarie con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Si tratta di un saggio di legificazione variegato in cui emergono, da un lato, norme di nuovo conio integrative della Riforma, dall'altro vere e proprie correzioni o misure per colmare lacune interpretative.

Modifiche al codice di procedura civile: il procedimento semplificato di cognizione (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)

Il "Correttivo" interviene...