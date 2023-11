Il ruolo del mediatore familiare nei procedimenti di separazione e divorzio con la riforma Cartabia

L'evento promosso da A.GI.FOR. avrà luogo il prossimo 30 novembre dalle 17,00 alle 18,30









Si terrà il prossimo 30 novembre dalle 17,00 alle 18,30 il webinar dal titolo

“IL RUOLO DEL MEDIATORE FAMILIARE NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CON LA RIFORMA CARTABIA”

organizzato da A.GI. FOR., l’Associazione Giovanile Forense.



L’evento, libero e gratuito, è il primo webinar del VII Ciclo di Incontri di Studio A.N.D., l’Accademia Nazionale del Diritto.



Durante il webinar vedremo come la Riforma Cartabia interviene anche nell’area della giustizia familiare nei procedimenti di separazione e divorzio. Nel complessivo intervento di riforma promosso dalla Ministra Cartabia, trova quindi spazio la Mediazione Familiare, ora espressamente prevista come percorso operativo utile a creare delle condizioni favorevoli alla prosecuzione dei rapporti, favorendo l’apertura di un dialogo moderato fra le parti litiganti che consenta di preservare lo svolgimento del ruolo genitoriale.



Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione. L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.



Media Partner Il Sole 24 ORE

