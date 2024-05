Il soccorso in mare è doveroso, escluso il patto Ong trafficanti

«Gli elementi probatori esposti depongono, in termini di assoluta chiarezza e completezza, per l’insussistenza dei reati contestati agli imputati e, conseguentemente, degli illeciti amministrativi addebitati agli enti». Queste le motivazioni con cui il Gup di Trapani ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste - con una sentenza (126/2024) di 490 pagine - contro 12 imputati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e le Ong Medici Senza Frontiere, Save The Children ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi