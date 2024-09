Il socio non è legittimato a impugnare il sequestro preventivo dei beni

Il singolo socio non è legittimato a impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, considerata la carenza di un suo interesse “concreto ed attuale”, dal momento che egli non vanta un diritto alla restituzione della cosa (o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà), “quale effetto immediato e diretto del dissequestro”. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 34996 depositata oggi, dichiarando inammissibile...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi