Il Tar Lazio chiude il 2024 in "positivo"ma servono risorse per le sfide future

Nella relazione del presidente del Tar Lazio, Roberto Politi, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario, il bilancio che emerge per l'attivà del 2024 è positivo: giacenze ridotte, sentenze pubblicate in aumento, apertura verso il futuro. Ma c'è anche la consapevolezza che senza risorse adeguate non si va molto lontano, il "servizio giustizia" può migliorare solo con il potenziamento di magistrati e addetti agli uffici.