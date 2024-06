Il team di Corporate M&A di Ontier nella cessione dell’Ancona Calcio

Simone Riva

Il team di Corporate M&A dello studio Ontier ha assistito il Sig. Tony Tiong nell’operazione di cessione di controllo della società calcistica U.S. Ancona S.r.l. in favore dell’imprenditore campano Dott. Francesco Agnello.

Nello specifico, l’ex proprietario malese ha ceduto l’intero capitale sociale di The Dream, società unipersonale proprietaria del 95% dell’U.S. Ancona e del 100% dell’Ancona Sports Center, costituita per acquistare dal Comune il terreno per la realizzazione del centro sportivo. Nei prossimi giorni la nuova proprietà comunicherà la nuova organizzazione societaria e i dettagli del progetto sportivo, che permetterà all’Ancona la ripresa dell’attività agonistica dopo la mancata iscrizione al campionato italiano di Serie C per la stagione 2024-2025.

Insieme al team di Ontier, formato da Simone Riva (nella foto), Antonella Giraudi e Giorgio Caracciolo, hanno partecipato al closing dal lato del venditore gli studi legali Giangrande e OLG insieme al commercialista Dott. Piergiorgio Ripa; dal lato dell’acquirente, lo studio legale Galoppi & Partners e l’advisor Dott. Federico Marsella.