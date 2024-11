Il termine di adempimento degli obblighi per beneficiare della sospensione condizionale della pena

Pena - Sospensione condizionale - Subordinazione al completamento di percorso di recupero - Fissazione del termine per l’adempimento dell’obbligo - Onere del giudice - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione...