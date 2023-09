Il Tribunale dei minori di Trento dice sì all'adozione del bambino nato con la gestazione per altri di Valeria Cianciolo

Una coppia unita civilmente si prodiga per la cura e la crescita del figlio minore nato con il metodo della gestazione per altri (GPA), instaurando un solido legame affettivo e dimostrando capacità ad adempiere alle responsabilità derivanti dal proprio ruolo genitoriale.

Del tutto naturale chiedere una regolarizzazione del rapporto di filiazione attraverso la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero. Nel caso in esame, le precarie condizioni di salute del padre biologico del minore hanno...