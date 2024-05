Immigrazione, l’identificazione impedisce il trattenimento

L’immigrato fotosegnalato non può essere considerato clandestino. L’identificazione, benchè avvenuta in occasione di un soccorso in mare, rende dunque illegittimo il trattenimento, disposto in vista dell’espulsione e impone l’esame della domanda di protezione internazionale. La Cassazione, con l’ordinanza 11990, ha accolto il ricorso di un immigrato tunisino annullando con rinvio, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torino aveva avallato il trattenimento in attesa dell’espulsione decisa dalla...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi