Chiudere la relazione non causa la revoca della donazione dell’ex

Interrompere una relazione e pubblicare su Facebook le fotografie con la nuova fidanzata non integra gli estremi dell’ingratitudine, necessaria per revocare le donazioni ricevute dalla ex. Lo ha precisato il Tribunale di Livorno con sentenza 504 del 9 giugno 2025 (giudice Pastorelli).

Al Tribunale si è rivolta una donna per chiedere la restituzione della somma di 52mila euro, regalata attraverso numerosi versamenti in due anni al fidanzato che, dopo la rottura del rapporto, non solo non le aveva ridato...