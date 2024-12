Immigrazione: un modo di far leggi che porta a norme poco organiche

Il modo di legiferare in materia d'immigrazione resta segnato da criticità e limiti. Nei due recenti decreti e nella legge di conversione Ennio Codini ravvisa un'estrema eterogeneità e frammentarietà delle novità introdotte, mentre sarebbe necessaria una disciplina organica che ripensi alla luce dell'esperienza l'impianto della norma dell'ingresso per lavoro delle leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini e integri quella dell'asilo. Un intervento difficile che per sua natura non potrà certo realizzarsi con decreto-legge, richiedendo piuttosto una legge ordinaria o eventualmente un decreto legislativo.