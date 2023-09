Impossibile convertire l'adozione legittimante in "mite" di Valeria Cianciolo

In tema di adozione il quadro normativo del nostro Paese non consente di superare lo schema che delinea in due procedimenti ben delineati e definiti quello dell'adozione legittimante e quello dell'adozione cosiddetta mite, con la conseguente impossibilità, dunque, di un passaggio endoprocedimentale tra l'una e l'altra procedura e con l'altrettanto evidente impossibilità di una "conversione" della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione "mite"

L'adozione "mite...