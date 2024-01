Impresoft rileva Syscons: gli studi

Virginia Cella, Riccardo Massimilla e Marco Molineris

Impresoft, azienda controllata dal fondo Clessidra Private Equity SGR, completa l’ingresso di Syscons e delle sue controllate nel Gruppo. Si tratta di aziende che forniscono soluzioni integrate per l’ottimizzazione e l’efficientamento della supply chain, grazie all’implementazione di soluzioni SAP in ambito ERP, SCM, MES ed e-Commerce per i clienti del mercato large enterprise. Un altro passo importante nel percorso di Impresoft che rafforza così l’offerta dei Competence Center Business Solutions e Customer Engagement.Impresoft è stata assistita da LCA Studio Legale con un team composto da Riccardo Massimilla, Virginia Cella e Martina Lacalamita per gli aspetti corporate, oltre ad Andrea Carreri e Francesco Doria Lamba per gli aspetti Golden Power. Lo Studio Alonzo Committeri & Partners ha seguito gli aspetti fiscali e di due diligence dell’operazione per conto di Impresoft con il founding partner Gian Marco Committeri insieme con il partner Gianfranco Pallaria.

I soci del gruppo Syscons sono stati assistiti da EnVent Capital Markets in qualità di M&A advisor, e da PedersoliGattai, con un team composto da Marco Molineris (Senior Counsel) e Lorenzo Bologna (Associate), e dallo Studio Legale Adamo & Partners, con un team composto da Enzo Adamo e Alessia Mazzucchetti, per gli aspetti legali.