In “Gazzetta” il Dm rimborsi per le adozioni internazionali del 2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 il Dm sui rimborsi per le adozioni internazionali. In particolare, si tratta del Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 6 agosto 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12 settembre 2024 al n. 2477.

Il decreto regola la “Concessione, per l’anno 2023, del rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale ai sensi del Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché dai genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell’adozione pronunciata con provvedimento della competente Autorità di un Paese straniero, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs, e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di rimborso per le spese per l’adozione internazionale anno 2022 di cui al DM 8 agosto 2023”.

Le istanze potranno essere presentate, a pena di irricevibilità, dalle ore 00:01 del 7/01/2025, alle ore 23:59 del 6/04/2025, secondo le modalità indicate nel decreto.

I coniugi, le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 e i coniugi le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, possono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l’adozione mediante il sistema on line “Adozione Trasparente” della Commissione per le adozioni internazionali (CAI), con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Il limite massimo del rimborso è modulato secondo la fascia di ISEE di appartenenza:

•1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 11.400,00

•2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 9.000,00

•3^ fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 6.600,00

In assenza dell’attestazione ISEE, il limite massimo dell’ammontare del rimborso è di euro 6.600,00, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal presente decreto.

I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cai.segreteria@pec.governo.it.

Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti saranno dichiarate inammissibili.

E’ possibile inviare quesiti - esclusivamente per posta elettronica -all’indirizzo: rimborsi.cai@governo.it , non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”.

DM Rimborsi 2023 e riapertura 2022

MOD. A DM ANNO 2023

MOD. B DM ANNO 2023

Manuale Adozione Trasparente