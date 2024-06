In linea con la visione codicistica valorizzato l’accesso al mercato

In sede di gara d’appalto, l’istituto della cooptazione consente al concorrente, in via eccezionale e derogatoria, di indicare come esecutrice dei lavori, nel limite del 20 per cento dell’importo complessivo dell’affidamento, un’impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis ma in possesso di una qualificazione corrispondente, se non alla categoria, all’importo dei lavori a essa riservati. Lo dice il Tar Campania con la sentenza 1267/2024