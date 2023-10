In studio sempre più of counsel, ora anche per formare i giovani di Massimiliano Carbonaro

Crescono le ricerche di queste figure senior e super specializzate sia tra commercialisti sia tra avvocati. Fra le motivazioni contratti flessibili, relazioni ma anche disponibilità a insegnare











Per accrescere la reputazione, portare nuove competenze, per attività di public relation, e, da ultimo, quasi come un “mentore” per le nuove leve, l’ingresso come of counsel di un professionista in uno studio legale o di commercialisti non risponde a un unico paradigma, ma soprattutto è un trend che nell’ultimo anno appare sempre più in crescita. Oggi gli of counsel vengono scelti non solo per le loro elevate competenze, lo standing universitario o le importanti reti di relazioni; la vera novità ...