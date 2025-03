Incompatibilità tra Presidente del CdA e lavoratore dipendente: costi indeducibili in assenza di subordinazione effettiva

L’ordinanza in commento, n. 5318/2025, affronta una tematica da tempo oggetto di dibattito nella prassi operativa e nella riflessione dottrinale: la compatibilità tra l’assunzione di una carica sociale apicale, in particolare quella di Amministratore Unico o Presidente del CdA, e la contemporanea instaurazione di una prestazione lavorativa in regime di subordinazione con la stessa società di capitali.

La questione non è meramente teorica, ma assume risvolti di notevole rilievo pratico, soprattutto...