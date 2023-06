Incostituzionali le leggi irrimediabilmente oscure che creano incertezza di Patrizia Maciocchi

La Corte costituzionale, con la sentenza 110 (redattore Francesco Viganò) accogliendo un ricorso del governo, ha dichiarato non compatibile con la Carta una disposizione in materia edilizia contenuta in una legge della Regione Molise









Sono incostituzionali le leggi irrimediabilmente oscure, che creano incertezza. Il cittadino ha, infatti, il diritto di confidare in leggi chiare che scongiurino il pericolo di interpretazioni diverse in violazione del principio di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, con la sentenza 110 (redattore Francesco Viganò) accogliendo un ricorso del governo, ha dichiarato non compatibile con la Carta una disposizione in materia edilizia contenuta in una legge della Regione Molise.

La norma stabiliva l...