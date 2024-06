IICCI- Camera di Commercio & Industria italo-indiana presenta il convegno dal titolo

“INDIA & ITALY BUSINESS MEET - Rafforzare il commercio e gli investimenti bilaterali”.

L’evento avrà luogo Martedì 18 Giugno a Casalecchio di Reno (BO) presso Bonfiglioli Consulting, in Via Isonzo n. 61 dalle ore 17,00.

Durante il convegno si affronteranno alcune tematiche relative all’internazionalizzazione delle imprese. In particolare, sarà l’occasione per incontrare alcuni rappresentanti di aziende indiane che hanno investito in Italia, le aziende italiane che hanno un interesse specifico per il mercato indiano e gli operatori pubblici e privati che sono parte attiva in questi contesti.

Oltre agli interventi di organizzatori, partner e rappresentanti della diplomazia dei rispettivi Paesi , l’evento prevede un confronto con imprenditori e manager di imprese italoindiane sulle prospettive di crescita economica e sulle opportunità e sulle sfide del fare business tra Italia e India.

Ma l’evento sarà anche l’occasione per parlare di ItalyX, il servizio de Il Sole 24 ORE che certifica e promuove l’eccellenza delle imprese italiane

L’insieme dei valori e delle caratteristiche distintive, lo stile di vita, la cultura, l’arte, l’imprenditorialità e il genio italiano costituiscono un importante asset a disposizione delle imprese del nostro paese. Un potenziale che, se adeguatamente sfruttato, può diventare un’importante leva di successo nella sfida di mercato globale. La certificazione consente di dare una visibilità alle imprese che sposano il progetto, con la condivisione dei valori dell’italianità, la ricerca della qualità, lo stile italiano unico, la cura del dettaglio e la creatività.

La partecipazione al convegno è libera e possibile previa compilazione del form di registrazione .

Per informazioni: e-mail: e.sabbatini@indiaitaly.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA