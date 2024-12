Inemendabile la pretesa del Fisco sulla pensione erogata dalla Cnf e non dichiarata

Il legale non può - dopo l’accertamento del Fisco sull’omissione contributiva - procedere a modificare la dichiarazione. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 32109/24. Venendo ai fatti in data 21 settembre 2012 l’amministrazione finanziaria ha notificato a un avvocato un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2007, con il quale si rettificava la relativa dichiarazione dei redditi, recuperando a tassazione la mancata indicazione della pensione erogata dalla Cassa nazionale forense ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi