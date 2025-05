Infortuni, lo stop al «cumulo» riduce la protezione assicurativa

La Cassazione, con l’ordinanza 3429 del 10 febbraio scorso, ha ribadito che è necessario applicare il principio indennitario agli infortuni non mortali. Quindi, nel caso in cui l’infortunio sia imputabile alla responsabilità civile di un terzo, il danneggiato non può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento dovuto dal terzo.

Si tratta di una decisione (su cui si veda il servizio pubblicato l’11 febbraio) con cui la Cassazione conferma il proprio orientamento (sentenza 13233...