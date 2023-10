Innova cede il ramo d’azienda per lo sviluppo di prodotti e servizi per l’osservazione della terra ad Aresys

Sabino Sernia









Innova S.r.l., società lucana con sede a Matera ed operativa nel campo del waste management, ha ceduto il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di sviluppo di prodotti e servizi per l’osservazione della Terra, ossia l’attività di sviluppo di sistemi e soluzioni hardware e software nell’ambito di sistemi di telerilevamento satellitari per l’osservazione della Terra ad Aresys S.r.l., spin-off del Politecnico di Milano, fondata nel 2003, azienda fortemente orientata alla ricerca e sviluppo, che sfrutta tecnologie all’avanguardia per fornire soluzioni e servizi altamente personalizzati ai propri clienti.

L’operazione è stata seguita da OnLex Studio Legale, con il partner Sabino Sernia (in foto), che ha assistito Innova, e da ADVANT Nctm, con un team composto dalla partner, Eleonora Sofia Parrocchetti, e dall’associate Vittoria Belcuore, che ha assistito Aresys.