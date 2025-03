Inside Out acquisisce Wråd: gli studi legali coinvolti nell’operazione

Valentina Casella, Jessica Middlemas e Matteo Zapelli

Inside Out, holding fondata da Suzy Amis Cameron per promuovere la sostenibilità con sei divisioni operative (IO Science Research Technology, IO Fashion Textiles & Home, IO Food, IO Education, IO Media, IO Wellness), ha acquisito Wråd, società benefit che opera nei settori del design di prodotto, comunicazione e consulenza per la sostenibilità della moda, co-fondata dall’imprenditore e attivista per l’ambiente Matteo Ward, che è stato nominato Ceo della divisione Fashion Textiles & Home.

Casella e Associati ha assistito l’acquirente in relazione ai profili corporate con un team composto da Valentina Casella e Alessandro Casella, mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners con Jessica Middlemas.

I soci di Wråd sono stati assistiti da EY con un team composto da Matteo Zapelli e Paola Passoni per i profili corporate e da Marco Magenta per i profili tax, e da Clovers con Gianpaolo Todisco in relazione alla proprietà intellettuale.