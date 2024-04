“Intelligenza artificiale e valori democratici”, a Roma il G7 dell’Avvocatura

Martedì 16 aprile a Roma, a partire dalle ore 10 presso l’Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce (Piazza di Sant’Apollinare 49), si terrà il G7 delle Avvocature su “Intelligenza artificiale e valori democratici”: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona.

Intanto il Governo si appresta a discutere un disegno di legge per definire regole e principi per l’introduzione e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in Italia, normativa che dovrà adeguarsi ...