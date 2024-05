Intelligenza artificiale: le regole giuste per evitare utilizzazioni distorte

Con l’approvazione il 23 aprile scorso del disegno di legge sull’intelligenza artificiale il Governo intende anticipare il Legislatore dell’Unione, intervenendo sul fenomeno dell’intelligenza artificiale e sui nuovi sviluppi della tecnologia di cui oggi tutti parlano e che appare in grado di condizionare sempre di più la nostra vita.

Il 23 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in tema di intelligenza artificiale,nel tentativo di fornire una disciplina generale dedicata al settore. Peraltro, in attesa del varo del (tanto celebrato) regolamento dedicato alla materia (il cosiddetto «AI Act» approvato dal Parlamento europeo nello scorso marzo, ma non ancora pubblicato in Gazzetta), sono previste deleghe all’Esecutivo, tra cui quella per adeguare l’ordinamento nazionale...