Intelligenza artificiale, i rischi di regole solo europee

Ad oggi, il tema centrale di discussione negli Stati occidentali, sia in ambito politico-sociale sia in ambito economico e lavorativo, è senza dubbio diventato quello dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nelle nostre società.

Da argomento riservato con profili molto specialistici, come quello della privacy e della cybersecurity – incentrati prevalentemente sui diritti del singolo individuo –, ora il tema si pone come determinante nel valutare la finalità dei diritti fondamentali e, in...