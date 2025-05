Intercettazioni, corruzione esclusa dai nuovi limiti

I nuovi limiti di durata delle intercettazioni, 45 giorni, non si applicano ai reati contro la pubblica amministrazione. Non per una discutibile interpretazione della magistratura, ma per esplicita previsione normativa. Lo ricorda l’Anm, intervenendo ieri su un punto che a valle di una circolare della Procura di Messina ha provocato le reazioni della maggioranza. Da Messina, infatti, veniva ricordato come nel catalogo dei reati esclusi dalla necessità di rispettare il nuovo vincolo devono essere ...

