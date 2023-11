InvestEU: BEI (Banca europea per gli investimenti) supporta con un finanziamento venture debt da 20 milioni le attività di Ricerca e Sviluppo di Xnext S.p.A.

Giusi Nicolosi, Riccardo Coghe, Matteo Venuta, Umberto Piattelli e Davide Valli









Il supporto di BEI contribuirà a sviluppare ulteriormente la tecnologia a raggi X di Xnext al fine di migliorare la salute e la sicurezza dei clienti finali e a sostenere l’innovazione al fine di migliorare la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale. Questi sono gli obiettivi principali dell’operazione di venture debt da 20 milioni di euro a Xnext, società titolare di un brevetto per una nuova generazione di sistemi di ispezione a raggi X al fine di ridurre la contaminazione degli alimenti e di conseguenza lo spreco di prodotti e risorse.



BEI agisce nel contesto del programma InvestEU della Commissione europea nell’ambito della finestra venture debt, che fornisce capitale per rafforzare la competitività e crescita delle piccole e medie imprese europee. Grazie a BEI, Xnext svilupperà ulteriormente le proprie attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, portando la tecnologia rivoluzionaria dell’azienda sulla scena globale. Sostenuta da Neva, il braccio VC di Banca Intesa, Xnext ha sviluppato una tecnologia all’avanguardia per l’ispezione qualitativa nel settore della lavorazione degli alimenti, con applicazioni che si estendono anche alle industrie tessili e farmaceutiche.



Nella complessa operazione di venture debt, Xnext è stata assistita da un team di LCA Studio Legale guidato dai soci Davide Valli e Umberto Piattelli, insieme agli associate Caterina Gatto e Clara Cimino, mentre BEI è stata assistita da Chiomenti, con un team composto dai soci Gregorio Consoli e Riccardo Rossi, insieme all’associate Matteo Venuta, per gli aspetti finance, e dal socio Edoardo Canetta Rossi Palermo, insieme agli associate Giusi Nicolosi, Riccardo Coghe e Andrea Masut, per gli aspetti corporate.